انت الان تتابع خبر إطلالات النجوم في "موريكس دور".. بريقٌ وأناقة رغم بعض التعثرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهد مساء أمس الأحد حفل توزيع جوائز "موريكس دور" لعام 2023، الذي أقيم في كازينو لبنان. وقد جمع على السجادة الحمراء نخبة من النجمات والنجوم الذين تألقوا بحضور لافت وأنيق. وحمل الحفل هذا العام عنوان StayingAlive TheShowMustGoOn تعبيراً عن المرونة والصمود الذي يتمتع بهما الشعب اللبناني.

تعرّفوا على تفاصيل إطلالاتهم هنا: قدّمت الحفل الإعلاميّة اللبنانيّة هيلدا خليفة وقد تألقت بإطلالة خلّابة تحدثت عنها المواقع والصحف كافة لما فيها من رقي وكاريزما عكست شخصيتها الراقية. اختارت هيلدا ثوبها الذهبي العاري الكتفين من دار Nicolas Jebran وقد نسّقته مع حذاء باللون نفسه من Guiseppe Zanotti الإيطاليّة.

حصلت النجمة نوال الزغبي على جائزة "نجمة الغناء اللبنانيّة وأفضل أغنية هادفة "حفلة". وهي تألّقت للمناسبة بثوب أسود عاري الكتفين اختارته من La Bourjoisie وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Nsouli Jewelry.

استحقّت الممثلة ورد الخال جائزة أفضل ممثلة لبنانيّة- دور أول عن "للموت3". وقد اختارت ثوبها الأبيض الطويل من دار Antoine Kareh Couture ونسّقته مع مجوهرات مُبتكرة.

تألّقت النجمة العراقيّة رحمة رياض بثوب أصفر مشرق حمل توقيع دار Zuhair Murad، نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Bulgari. وقد حصلت على جائزة نجمة الغناء العربيّة.

اعتمدت النجمة اللبنانية ميريام فارس إطلالة مميّزة اختارتها من دار Nicolas Jebran وقد نسّقتها مع مجوهرات ماسيّة. تميّز بالفستان تصميمه المكشوف والضيق من الأعلى وتزيين هذا القسم بحبيبات برّاقة لينسدل بشيفون واسع تم تزيينه بأحبال طولية متلألئة. وقد حصلت ميريام على جائزة أول نجمة لبنانيّة عربيّة تصل إلى العالميّة.



كرّم حفل موريكس دور النجمة التركيّة شيفال سام المعروفة بدور إندر في مسلسل التفّاح الحرام. وهي تألقت للمناسبة بإطلالة ذات طابع درامي. فتألقت بثوب أسود حمل توقيع علامة Sburcucam التركيّة ونسقته مع قفازات سوداء طويلة ومجوهرات من Tiffany&Co.

حصلت النجمة السوريّة كاريس بشّار على جائزة أفضل مُمثّلة عربيّة في الدراما المُشتركة عن دورها في مسلسل "النار بالنار"، وقد تألقت بثوب عاري الكتفين تميّز بتصميمه الأنيق وتدرّجاته اللونيّة المُبتكرة.

تألقت الممثلة اللبنانية ساشا دحدوح بإطلالة لافتة باللون الأحمر، وقد نسّقت ثوبها مع قفازات طويلة وحصلت على جائزة أفضل ممثلة لبنانية - دور مُساند عن مسلسل "النار بالنار".

استلمت الفنانة اللبنانية عبير نعمه جائزة موريكس دور التميّز الفني Woman of worth. وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكيّة راقية بثوبها الأسود الطويل الذي غطّته حبيبات الكريستال.

اختارت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن إطلالة مونوكروميّة بلوني الأسود والأبيض حملت توقيع المصمم Rami Kadi. تميز الفستان بتصميمه الناعم الذي يبرز رشاقتها، وجاء ضيقاً بالكامل مع أقمشة متداخلة من هذين اللونين وينسدل منه ذيل طويل من الشيفون باللون الأبيض، وقد نسّقته مع مجوهرات فخمة.

واختارت الفنانة عبير صبري فستاناً باللون الأخضر بتصميم أنيق جاء من دون أكتاف وأكمام، وهو مؤلّف من جزءين، إذ تميّز الجزء الأعلى بحركة كشاكش جانبية، أما الجزء الأسفل فهو عبارة عن تنورة طويلة تبدأ ضيقة ثم تنسدل باتساع، ونسّقت الثوب مع مجوهرات ناعمة.

من النجوم الشباب الذين تميّزوا بإطلالات لافتة في هذا الحفل نذكر النجم المصري محمد رمضان الذي حصل على جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصريّة عن مسلسل "جعفر العمدة". وقد اختار الظهور ببدلة حمراء نسّقها مع طوق ذهبي حول العنق على شكل تنّين ومجموعة من الخواتم الكبيرة.



حصل الممثل اللبناني نيكولا معوّض على جائزة تميّز خاصة لممثّل لبناني يصل إلى العالميّة. وقد اختار الظهور في هذا الحفل بإطلالة لافتة تألفت من بدلة برّاقة حملت توقيع المصمم Georges Hobeika، وبشعرٍ أشقر.