الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن

القدس المحتلة ـ د.ب.أ: أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في الضفة الغربية ، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وذكرت المصادر الفلسطينية أن إطلاق النار تم قرب حاجز مزمورية العسكري الذي يفصل بين بيت لحم والقدس، فيما أظهرت مقاطع مصورة شابا مصابا ملقى على الأرض .

ولم يتضح على الفور مصير الشاب الفلسطيني، الذي قال عنه الجيش الإسرائيلي إنه حاول تنفيذ عملية طعن باستخدام سكين قبل إطلاق النار عليه وإصابته، دون تسجيل أي إصابات بصفوف القوات.

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