إتمام تبادل سجناء وأرصدة بين واشنطن وطهران

الدوحة ـ ا.ف.ب: أتمت الولايات المتحدةوإيران تبادل سجناء وارصدة حيث أنه وحتى إعداد الخبر كانت طائرة قطرية في إيران تستعد لنقل خمسة سجناء أميركيين إلى الدوحة، في وقت أكّدت قطر تحويل ستة مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمّدة، ما فتح الباب لبدء تنفيذ صفقة التبادل.

وتمّ الاعلان عن هذا الاتفاق في 10 أغسطس الماضي. وفي إطاره، نقلت إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة قبل نقلهم الى قطر للافراج عنهم. كما يتوجب على الولايات المتحدة الافراج عن خمسة سجناء إيرانيين.

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