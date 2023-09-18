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زلزال بقوة 6.1 درجة يهز شمال شرقي منطقة تايوان

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اليوم - وكالات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.1 درجة يهز شمال شرقي منطقة تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا قوته 6.1 درجة هز شمال شرقي منطقة تايوان اليوم الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 171 كيلومترا.

زلزال الفلبين

من ناحية أخرى، ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة أوكسيدنتال ميندورو جنوب غربي العاصمة الفلبينية مانيلا.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، إن الزلزال وقع على بعد 53 كيلومترًا غرب منطقة بالون، وعلى عمق 34 كيلومترًا. ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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