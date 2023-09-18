بايدن بعد وصول السجناء الأميركيين إلى قطر: سنواصل فرض عقوبات على إيران

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن بعد وصول السجناء الأميركيين إلى قطر، الى أننا "سنواصل فرض عقوبات على إيران، وفرضنا عقوبات اليوم على الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد ووزارة المخابرات الإيرانية".

وشكر بايدن، أمير قطر تميم بن حمد وسلطان عمان هيثم بن طارق "لمساعدتهما على التوسط في الاتفاق على مدى عدة أشهر".

وكان قد ذكر المتحدث باسم الوزارة الإيرانية ناصر كنعاني، أن "بلاده والولايات المتحدة الأميركية ستتبادلان اليوم سجناء، حيث سيتم الإفراج عن 5 إيرانيين من السجون الأميركية".

وأوضح كنعاني أن "اثنين من المعتقلين الإيرانيين في السجون الأميركية سيعودان إلى البلاد، بينما سيبقى اثنان آخران بالولايات المتحدة، وسينقل ثالث إلى دولة ثالثة".

وأعرب المتحدث الإيراني عن أمله "في أن تصل اليوم الأموال الإيرانية المفرج عنها من كوريا الجنوبية إلى الحسابات الإيرانية لدى إحدى دول المنطقة".

والشهر الماضي، أعلنت كل من إيران والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لطهران مقابل تبادل للسجناء بين البلدين، على أن تنقل هذه الأموال إلى حسابات في قطر.