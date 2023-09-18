ميقاتي من نيويورك: نطالب بدعمنا لمعالجة ازمة النازحين التي بات تعاظمها يشكل خطرا على لبنان

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائه نائبة وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، المجتمع الدولي بـ"دعم لبنان لمعالجة ازمة النازحين السوريين، التي بات تعاظمها يشكل خطرا على لبنان ونسيجه الاجتماعي".

ولفت ميقاتي، الى أن "الحكومة انجزت المشاريع الاصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، والملف بات في عهدة مجلس النواب ليقرر ما يراه مناسبا".

بدورها، دعت نولاند الجهات اللبنانية الى "الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مشددة على" ان واشنطن تدعم اي حوار لبناني- لبناني في هذا الصدد".

كذلك دعت لبنان الى "تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية وخاصة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعالجة ملف النزوح السوري المستجد وكل جوانب ملف النزوح"، مشددةً على أن "واشنطن تدعم الجيش اللبناني، ومن الضروري استكمال الاصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية".