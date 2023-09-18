الراعي افتتح دارا للمسنين في هاريس بارك سدني: رعاية المسنين مهمة متجذرة بعمق في إيماننا وقيمنا

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال افتتاح دار رعاية المسنين الجديد التابع لكنيسة سيدة لبنان في هاريس بارك سيدني، الى أنني "أقف هنا مرة أخرى لأبارك وأكرس منزلًا وملاذاً لمسنينا الأعزاء. فهم كانوا في اساس تشكيل مجتمعكم هنا في أستراليا، وتراثهم سيستمر دائمًا مع الاجيال المقبلة".

وأكد الراعي، أن "أهمية المكان بما يعكسه هذا المشروع لمهمتنا في رعاية المسنين، وهي مهمة متجذرة بعمق في إيماننا وقيمنا. فافتتاح هذا المرفق هو إنجاز هام للمجتمع الماروني والمجتمع في شكل عام. وهذا ما يضفي فرحًا في قلبي أن أكون جزءا منه".

وذكّر بما قاله البابا فرنسيس حول "مسؤوليتنا نحو المسنين عندما قال: لا يجب ان نفقد الذاكرة التي يحتفظ بها المسنون، لأننا أبناء ذلك التاريخ، وبدون جذور سنيبس ونموت"، مضيفاً "لقد حمونا ونحن نكبر، والآن على عاتقنا حماية حياتهم، وتخفيف معاناتهم، ورعاية احتياجاتهم، وضمان مساعدتهم في الحياة اليومية لعدم شعورهم بالوحدة".

وتابع "من ثمار هذا العام اليوبيلي الذهبي للمجتمع الماروني في استراليا هو تجديد التزامنا بمهمة رعاية المسنين ومشاركتهم في محبة المسيح في سنواتهم الذهبية".