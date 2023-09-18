وزارة الشباب والرياضة تُطلق الملتقى العربي للسياحة الشبابية

تُطلق وزارة الشباب والرياضة عند العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل، الحادي والعشرين من الجاري، برعاية الوزير الدكتور جورج كلاس، الملتقى العربي للسياحة الشبابية، الذي ينظمه الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب بإشراف الوزارة، وهو رابع أنشطة "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، بعد حفل الافتتاح والملتقى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج إكتشف لبنان.

ويجري حفل اطلاق النشاط في المكتبة الوطنية في بعقلين، حيث دعيت شخصيات وزارية ونيابية وبلدية ودبلوماسية عربية وشبابية، سوف يتقدمها ممثل جامعة الدول العربية السيد خالد العتيبي، ويتخلله كلمات للعتيبي ورئيس الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب أحمد رمضان ورئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني وصاحب الرعاية الوزير كلاس، في حضور شباب من 13 دولة عربية بينها لبنان.

ويتخلل برنامج الملتقى العربي السادس للسياحة الشبابية جلسات حوارية بين الشباب العربي، الذي يتخذ من "بيت شباب دميت" مقراً لإقامته، وجولات سياحية الى الشوف ودير القمر وقصر بيت الدين والمختارة وجعيتا وحاريصا وكفرذبيان وجبيل وبيروت وعنجر.

ويحل الوفد الشبابي العربي ضيفاً على وزير السياحة وليد نصار برفقة الوزير كلاس في لقاء حواري يليه عشاء في مدينة جبيل، ويشارك في حفل افتتاح بيت شباب مجدل عنجر بحضور رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد.