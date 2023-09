شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات أوروبية جديدة لتركيا بعد زلزالي فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المنتظر أن يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية أخرى بقيمة 400 مليون يورو (8ر426 مليون دولار) لتمويل أعمال الإغاثة لتركيا في أعقاب الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد مطلع العام الجاري.

في السادس من فبراير الماضي، ضرب زلزالان قويان والكثير من الهزات التابعة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

ويأتي التمويل الجديد من ميزانية الاتحاد الأوروبي على رأس تعهدات مالية سابقة.

وجمع مؤتمر للمانحين الدوليين بقيادة الاتحاد الأوروبي في مارس ما إجماليه 05ر6 مليار يورو هي عبارة عن منح وقروض لتركيا، والكثير منها جاء من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية آنذاك إن الأموال سوف تستخدم لجهود إعادة البناء تماشيا مع المعايير الدولية لمناطق الزلازل.