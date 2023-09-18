شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يلزم هيئة ضمان الجودة فى التعليم الفنى بالتحقق من توافر عدة معايير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح القانون الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، الهيئة مجموعة يجب أن تحقق منها من أجل المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد.

ونصت المادة 4 من القانون على تقوم الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني قد بنيت علي أساس المعايير المهنية الصادرة عن منظمات الأعمال والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها، وبمشاركة من أكاديميين وخبراء فنيين في مجال المهنة، والتحقق من أن البرامج تتضمن ما يلي:

1-تحديد احتياجات سوق العمل للمهن والتخصصات وتحديد الجدارات وفقًا للإطار العام للمهنة أو التخصص.

2- توافر المعدات والمعامل التدريبية اللازمة لتقديم البرنامج بكفاءة.

3- توافر الموارد البشرية من مدربين وإداريين وفقًا للبرنامج.

4- أساليب التقييم والتقويم المتبعة في البرنامج.