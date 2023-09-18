شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوي: ندعم الرئيس السيسي ولن نعطي فرصة للعناصر الضبابية لهدم الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم العمل الأهلي التنموي، وذلك بداية من اعتبار 2022 عام المجتمع المدني، حتى تأسيس التحالف الوطني، ودعمه للبرامج المجتمعية لحماية المواطنين وإصدار قانون خاص بالمنظمات الأهلية.

وقال طلعت عبد القوي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، إن الرئيس السيسي أعاد مصر بقوة إلى أفريقيا والمنطقة العربية والعالم.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: الرئيس السيسي لم يورطنا في معركة خارج الوطن، واجتزنا في عهده العديد من الجوائح، وعلى رأسها كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، مشيدا بقرارات الحماية المجتمعية التي أصدرها الرئيس أمس الأول، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وتابع عبد القوي: أطالب المواطنين بنظرة للواقع، هناك من شكك في مبادرة حياة كريمة، لكن الرئيس أثبت عكس ذلك، وأنه أكثر شخص يشعر بالمواطنين ومحافظا على الوطن، بالرغم من ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية.

واختتم: لن نعطي فرصة للعناصر الضبابية التي تريد هدم وتخريب الدولة لهم مرة أخرى، وكلنا داعمون للرئيس السيسي من خلال التحالف بدعم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.