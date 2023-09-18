الرئيس الإيراني: من الممكن القيام بإجراءات إنسانية أخرى في المستقبل بين طهران وواشنطن

اعلن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بانه "من الممكن القيام بإجراءات إنسانية أخرى في المستقبل بين طهران وواشنطن".
واكد الرئيس الإيراني بان "إطلاق سراح الأميركيين الخمسة مزدوجي الجنسية كان "عملا إنسانيا بحتا".
ووصل خمسة أميركيين إلى الدوحة قادمين من إيران اليوم في إطار تبادل للسجناء شمل أيضا الإفراج عن خمسة إيرانيين كانت تحتجزهم الولايات المتحدة وتحويل ستة مليارات دولار من أموال طهران، وذلك في تعاون نادر بين الدولتين.
وذكرت قناة "برس تي.في" الإيرانية إن السلطات الأميركية أطلقت سراح الإيرانيين الخمسة الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة ووجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم، وذلك في إشارة واضحة إلى منحهم عفوا. وذكر مسؤولون أميركيون وإيرانيون إن اثنين منهم وصلا إلى الدوحة.
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