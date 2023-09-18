الخزانة الاميركية: عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية والرئيس الأسبق أحمدي نجاد

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات على الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد ووزارة الاستخبارات الإيرانية. وصدرت العقوبات بعد اتفاق البلدين على تبادل للسجناء.

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