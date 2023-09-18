بلينكن تحدث إلى 5 أميركيين أطلقت إيران سراحهم ضمن اتفاق لتبادل السجناء

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه تحدث إلى الأميركيين الخمسة الذين كانت تحتجزهم إيران قبل أن يغادروها إلى الدوحة ضمن اتفاق لتبادل السجناء.

واوضح بلينكن للصحفيين، "أستطيع أن أقول لكم إنها كانت محادثة مشحونة بالعواطف بالنسبة لهم ولي أيضا".

وأقلعت طائرة أرسلتها قطر التي توسطت في الاتفاق من إيران وكان على متنها الأميركيون الخمسة واثنان من أقاربهم.

ووصل خمسة أميركيين إلى الدوحة قادمين من إيران اليوم الاثنين في إطار تبادل للسجناء شمل أيضا الإفراج عن خمسة إيرانيين كانت تحتجزهم الولايات المتحدة وتحويل ستة مليارات دولار من أموال طهران، وذلك في اتفاق نادر بين الدولتين.