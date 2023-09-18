شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطلق صواريخ كروز في مناورات بحرية بمنطقة تفصلها عن ألاسكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أطلقت روسيا صواريخ كروز، على أهداف افتراضية، في منطقة بحرية، تفصلها عن ألاسكا، الاثنين، فيما قالت إنه تدريب على حماية مسارها للشحن البحري عبر القطب الشمالي.

وقالت وزارة الدفاع، إن صواريخ كروز من طراز فولكان وجرانيت وأونيكس حلقت لمئات الكيلومترات لضرب أهداف تحاكي سفناً معادية في بحر بيرينج.

وأضافت الوزارة، أن التدريبات شملت إطلاق صواريخ من البر ومن السفن ومن الغواصات، وجرت بمشاركة نحو عشرة آلاف جندي، إضافة إلى طائرات هليكوبتر.

وأجريت التدريبات في شبه جزيرة تشوكوتكا الروسية، وفي بحري تشوكتشي وبيرينج وأشرف عليها الأدميرال نيكولاي يفمينوف القائد العام للبحرية الروسية.

وقالت موسكو العام الماضي، إنها تعتزم إنفاق ما يقارب 30 مليار دولار بحلول عام 2035، على تطوير مسار الشمال البحري الذي أصبح أكثر قابلية للاستخدام، بعد أن أدى تغير المناخ لتقليل الجليد في منطقة القطب الشمالي.