شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "مصر أكتوبر" يفتتح معرض "أهلا مدارس" في الإسكندرية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح حزب مصر أكتوبر، بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، معرض "أهلاً مدارس" الكائن فى قسم محرم بك، لبيع الأدوات المدرسية والملابس الدراسية بأسعار مخفضة وجودة عالية، وذلك تحت رعاية المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بالمحافظة، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية.

وشهد افتتاح المعرض إقبالًا كبيرًا من أهالي القسم، على المعروضات من مستلزمات وملابس المدارس حيث الجودة العالية والأسعار المنخفضة.

جاء ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مصر أكتوبر، لدعم مؤسسات الدولة المصرية بإطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين؛ للتخفيف عنهم فى مختلف المجالات.

وقالت الدكتورة جيهان مديح، إن الحزب يُكثف جهوده، لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة للمواطنين، فى مختلف المحافظات، كجزء من دور الحزب المجتمعى لمساندة الدولة فى توفير المستلزمات الدراسية للمواطنين بأسعار أقل عن مثيلاتها فى الأسواق.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بالمحافظة، على أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل و التصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20 % إلى 30 % عن المعروض بالسوق، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

وأشار المهندس أحمد حلمي، إلى أنه من المقرر أن يستمر معرض "أهلا بالمدارس" لمدة أسبوع حتى بدء العام الدراسى، وذلك فى إطار مسئولية الحزب المجتمعية لرفع الأعباء الإقتصادية عن المواطن البسيط.