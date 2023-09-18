أمانات شباب 42 حزبا يعلنون دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت أمانات شباب تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة المقبلة، من منطلق استمرار البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو المجيدة الجمهورية التى آمنت بأن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل وعملت وما زالت على تأهيلهم وتمكينهم فأصبحوا شركاء فى دوائر صنع القرار، إنجازات يشهد لها القاصى والدانى رغم التحديات والصعاب التى تواجه العالم وما نتج عنها من مصاعب ومتاعب على اقتصاديات الدول كافة.

وقال أحمد نصار أمين شباب حزب إرادة جيل، أن مصر واجهت تحديات كثيرة فى عهد الرئيس السيسى وبفضل القيادة الحكيمة لم ولن تنهار كما انهيارات دول أخرى ويعلم الجميع أن الرئيس السيسى وجه العديد من الضغوط من تلك الجماعة الإرهابية المحظورة إلا أنه لم يتراجع عن إنقاذ مصر من يد الإرهاب والتطرف.

وأكد نصار بأن دعم الرئيس السيسى واجب وقاطنو على كل مصرين يراه الخير لهذا البلد العظيم، كما أكد أن شباب حزب إرادة جيل بالإجماع يؤيد ترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية أخرى ويدعم ذلك بكل فخر وعزة.

فيما أكد أحمد نشأت أمين عام شباب الجمهورية بحزب الحركة الوطنية المصرية دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة مؤكدا على ما جاء ببيان شباب تحالف الأحزاب المصرية.

وأضاف بأن الشباب فى الجمهورية الجديدة كان شريك فى البناء ويجب أن نستمر فى عملية التنمية ونقف جنبا إلى جنب مع قيادتنا فى مواجهة التحديات ونثق أن المستقبل سيكون كما نأمل لبلدنا الحبيب مصر واختتم تصريحاته بأنه دائما ما يضع أمام عينيه ما قاله السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لشباب مصر والعالم فى أحد منتديات شباب العالم فى شرم الشيخ "آمنوا بالحلم يتحقق ولو بعد حين فالأحلام لا تسقط بالتقادم".

أكد الصحفى شادى عبد السلام أمين شباب الجمهورية بحزب الأحرار دعم وتأييد شباب الأحرار للرئيس السيسى لتوليه فترة رئاسية جديدة.

وأضاف أن هذا الدعم يأتى من دافع الاستقرار والحفاظ على الوطن ولدفع عجلة التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد منذ تولى الرئيس السيسى الحكم بعد غلقه لملف الإرهاب الأسود.

وصرح أمين شباب الجمهورية بحزب الأحرار الدستوريين بأن شباب الحزب يعلنها بوضوح وصراحة تأييدنا الكامل لقائد قاطرة التنمية والبناء والتشييد للجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال ما حلمنا به ليكون حقيقة من أجل مصر قوية، مصر بناءة، مصر متقدمة، مصر مزدهرة من أجل مستقبل مضيء وواقع مشرق يتجسد يوم لذا نؤيد وبشدة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة جديدة.

كما قال أمين شباب حزب النصر ندعم مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة لتكملة مما تم من نهضة صناعية وزراعية واقتصادية والبنية التحتية والأمن والأمان بقيادة جيش قوى ونحر الإرهاب من جذوره وأشاد سمير بتكافل وكرامة والمعاشات وزيادة المرتبات فى ظل الظروف الطاحنة والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم.