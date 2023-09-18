النشرة: العثور على جثة شاب "مشنوقا" بشقته في سنتر نوح زعيتر التل الابيض بعلبك

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بانه "تم العثور على جثة الشاب ك. خ. ح. 30 عاماً مشنوقاً في احدى غرف شقته في سنتر نوح زعيتر التل الابيض بعلبك، وذلك اثر خلاف عائلي، وعلى الفور فتحت القوى الامنية تحقيقًا بالحادث.

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