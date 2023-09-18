الرئاسة الرازيلية: لقاء بين لولا وزيلينسكي الأربعاء في نيويورك

سيجتمع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في نيويورك، وفق ما أعلن مكتب رئيس البرازيل، وذلك بعدما فشلت محاولات سابقة لعقد لقاء بينهما.

وذكر مكتب لولا إن الرئيس البرازيلي الذي واجه اتهامات من الغرب بالتساهل مع روسيا بشأن غزوها لأوكرانيا، سيجتمع مع زيلينسكي بعد اجتماع ثنائي مع الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.