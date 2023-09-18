وزير خارجية السعودية: لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون دولة فلسطينية مستقلة

اكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه لن يكون هناك حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من دون دولة فلسطينية مستقلة.
وأوضح بن فرحان في تصريحات للتلفزيون الرسمي، بان "الناس بدأت تفقد الأمل في حل الدولتين "الإسرائيلية-الفلسطينية" ونريد من خلال المجهودات إعادتها إلى الواجهة".
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