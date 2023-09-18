مولوي اتصل بنهرا في شأن المبنى المنهار في طرابلس: لضرورة التأكد من سلامة المباني المجاورة وفتح تحقيق

أجرى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، اتصالاً، بمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، قائد منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي العميد يوسف درويش ورئيسة دائرة الهندسة في بلدية طرابلس عزة فتفت، إثر انهيار أحد المباني في الزاهرية طرابلس.

وشدد مولوي، في توجيهاته على "ضرورة التأكد من سلامة المباني المجاورة عبر الاجهزة الفنية المتخصصة، اضافة الى فتح تحقيق بالأسباب التي ادت الى انهيار المبنى واتخاذ الاجراءات المناسبة حفاظا على سلامة المارة في المكان".