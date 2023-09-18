اشار النائب ميشال ضاهر في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "في الإنجيل: السبت جُعل لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. وفي ال​سياسة​: الدستور وُضع لأجل المواطن، وليس العكس. وفي ظلّ الظروف التي نمرّ بها، والحاجة الماسّة الى شخصيّة إنقاذيّة، لا بأس إن أقدمنا على تعديل الدستور. قائد الجيش العماد جوزيف عون حاجة اليوم، للوطن، للشعب وللإصلاح. الخلاصة: الرئاسة تحتاج الى العماد جوزاف عون، وليس العكس".

كانت هذه تفاصيل خبر ميشال ضاهر: لا بأس إن أقدمنا على تعديل الدستور قائد الجيش العماد حاجة اليوم للوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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