إلتقى النائب عبد الرحمن البزري، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وتم التداول في الأوضاع العامة في البلاد في ظل الأزمة السياسية، واستمرار الشغور الرئاسي وعدم إنتخاب رئيس للجمهورية، وفي ضوء الكثير من التطورات الإقليمية المؤثرة على لبنان وعلى واقعه السياسي والاقتصادي.

كانت هذه تفاصيل خبر البزري التقى فرونتسكا وبحثا بالأوضاع العامة في ظل الأزمة السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.