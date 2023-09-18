شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يبحث السلام في أوكرانيا مع السفير الروسي الجديد لدى الفاتيكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفاتيكان - (أ ف ب)

التقى البابا فرنسيس، الاثنين، سفير روسيا الجديد لدى الكرسي الرسولي، الذي أكد أنهما ناقشا جهود الحبر الأعظم لإرساء السلام في أوكرانيا.

وأشار الفاتيكان في بيان إلى أن إيفان سلطانوفسكي، وهو دبلوماسي مخضرم، قدّم أوراق اعتماده إلى رئيس الكنيسة الكاثوليكية.

وقال السفير الجديد: إنه والحبر الأعظم «ناقشا خصوصاً مهمة مبعوث البابا للسلام في أوكرانيا، الكاردينال ماتيو زوبي، الهادفة إلى حل بعض المشاكل الإنسانية»، بحسب ما نقلت عنه وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء.

وأكد أنهما اتفقا على «مواصلة حوار صادق ومفتوح مع الكرسي الرسولي، يقوم تقليدياً على الاحترام المتبادل».

عيّن البابا الكاردينال زوبي، رئيس الكنيسة الإيطالية، على رأس بعثة سلام، تهدف إلى وضع حد للنزاع في أوكرانيا. وفي هذا السياق، زار الكاردينال زوبي كييف وموسكو وبكين وواشنطن؛ حيث التقى الرئيس جو بايدن.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ألمح الأسبوع الماضي، إلى أن الكاردينال سيعود إلى موسكو. ونقلت عنه وكالة «تاس» قوله خلال طاولة مستديرة، إن «الجهود المشتركة مع الفاتيكان الذي سيعود مبعوثه، تتواصل». وأضاف «نحن مستعدون للقاء الجميع، ومستعدون للتحدث مع الجميع».

وأطلق البابا فرنسيس نداءات عدة من أجل السلام في أوكرانيا، لكنها لم تؤدّ إلى نتائج ملموسة حتى الآن، كما يصلي باستمرار من أجل ضحايا النزاع.