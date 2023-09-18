اتهامات الفساد تلاحق 42 مسؤولا عراقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس، مذكرة قبض بحق المدير العام لشركة مصافي الوسط لتكرير النفط الخام بتهمة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطالب مجلس القضاء، في بيان صحفي الأجهزة الأمنية بالقبض على عائد جابر الخفاجي المدير العام لشركة مصافي الوسط لتكرير النفط الخام وفق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت مؤخرا أنها أصدرت 42 أمر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة خلال شهر أغسطس الماضي على خلفية قضايا حققت فيها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء.

وأوضحت الهيئة، في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الأوامر شملت نوابا في البرلمان العراقي الحالي وزراء سابقين ووكلاء وزارات ومحافظين ومدراء عامين.

على صعيد آخر، قتلت قوات الأمن العراقية مجموعة إرهابية في محافظة صلاح الدين، وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني عن قيام طائرات حربية عراقية بقصف وكر ومضافات لتنظيم داعش الإرهابي ضمن الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك بناء على معلومات استخباراتية، مما أدى إلى مقتل مجموعة إرهابية كانت موجودة فيها وتدمير المكان بالكامل.