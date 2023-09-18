السيسي يبحث القضايا الإقليمية في الإمارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات أمس، في زيارة يلتقي خلالها رئيس الدولية الشيخ محمد بن زايد. ويشهد اللقاء التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة. وأكد المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي، في بيان عبر صفحته بموقع «فيس بوك» أمس، أن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإمارتية، وما يربط الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة.

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