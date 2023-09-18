مظاهرات إريترية جديدة في ألمانيا رغم أعمال الشغب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم أعمال الشغب الضخمة التي وقعت مطلع هذا الأسبوع، تعتزم اتحادات إريترية تنظيم فعالية أخرى في مدينة شتوتجارت الألمانية السبت المقبل. وقال يوهانس روسوم من اتحاد الجمعيات الإريترية في شتوتجارت: «يتعلق الأمر أيضا بمسألة ما إذا كانت أعمال العنف ستفرض إرادتها»، مضيفا بأن حماية الفعالية مهمة الدولة، وقال: «يجب أن تهتم الدولة بذلك بصفتها دولة ديمقراطية»، مشيرا إلى أن مثل هذه الفعاليات تقام بصفة دورية على مدار الأربعين عاما الماضية، ولم تشهد مثل هذه الحوادث.

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