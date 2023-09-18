شكرا لقرائتكم خبر أوكرانيا تواصل هجماتها حول قرية كليشتشيفكا المحررة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الجيش الأوكراني إنه يواصل هجومه المضاد حول قرية كليشتشيفكا شرق أوكرانيا، بعد أن أعلن استعادة قواته السيطرة على القرية الرئيسة، قرب مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان: «تواصل قوات الدفاع عملياتها الهجومية في محيط كليشتشيفكا، وتكبد العدو خسائر كبيرة في القوة البشرية والمعدات، وتعزز مواقعها الجديدة».

وأضاف البيان، بأن القوات الروسية حاولت في الوقت نفسه دون جدوى اختراق خط الدفاع الأوكراني قرب قرية أندرييفكا المجاورة.

وشهدت الأسابيع الأخيرة قتالا عنيفا حول قرية كليشتشيفكا، التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية منذ فترة طويلة.