انت الان تتابع خبر لمنظمة التجارة العالمية.. روسيا تعلق على دعوى أوكرانيا ضد هذه الدول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت زاخاروفا في منشور على "تلغرام": "هل هم يعرفون جميعا، أعني نظام كييف والاتحاد الأوروبي والناتو، أن بلينكن كان قبل أيام قلقا إزاء قضية الجوع في العالم وهو لم يجد أي شيء أفضل من إلقاء كل اللوم على عاتق روسيا؟".وأضافت أن "هذه الألاعيب حول الحبوب الأوكرانية أسوأ من نكتة مبتذلة" متسائلة: "ما هي هذه التحركات التي لا نهاية لها للحكومات الغربية والاحتكارات التي تسيطر عليها في القطاع الزراعي، والتي تؤدي إلى المضاربات في سوق الأغذية؟".

وقالت إن "العالم تعب من ألاعيب الغرب حول الأمن الغذائي، التي تؤدي إلى كوارث عالمية وإفلاس المشاريع والمؤامرات في البورصات".

يذكر أن أوكرانيا قررت تقديم شكوى ضد بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا أمام منظمة التجارة العالمية بعد أن قررت الدول الثلاث تمديد الحظر على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية رغم رفع الحظر الأوروبي عنها.

