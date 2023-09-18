انت الان تتابع خبر البيت الأبيض يعلن "تحسن" العلاقات مع الصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "لا علم لي بأي شيء بهذا الشأن. حتى الآن لا يوجد لدينا أي موعد لعقد لقاء بين الرئيس بايدن والرئيس شي".

وأشار إلى أن بايدن "كان يتحدث أكثر من مرة أنه ينتظر بفارغ الصبر محادثة جديدة، ولقاء جديدا بالرئيس شي".



وأضاف أن "ذلك سيحدث في الوقت المناسب... ونحن لم نتوصل إليه بعد".

وقال إن هناك تحسنا في العلاقات الأمريكية الصينية، مشيرا إلى أن "الوضع يتطور نحو الأفضل. والرئيس على قناعة بأن من المهم الحفاظ على الشعور بضرورة الحوار".

وأكد أن الصين لم توافق على عودة الحوار العسكري مع واشنطن، مضيفا أن الولايات المتحدة "لا تزال تسعى لتحقيق ذلك". ونفى سعي أي طرف إلى النزاع.

ويأتي ذلك على خلفية مباحثات مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، التي جرت في مالطا يوم الأحد 17 سبتمبر.