الاحتجاجات ضد "الإصلاح القضائي" تلاحق نتانياهو إلى نيويورك

تلاحق الاحتجاجات ضد خطة "الإصلاح القضائي" رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى نيويورك التي يصلها الثلاثاء للمشاركة في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان. في مؤتمر صحفي الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي نتنياهو، الأربعاء، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو سيخاطبها الجمعة المقبل.

وكان نتانياهو هاجم المحتجين على حزمة قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل، لدى مغادرته إسرائيل، مساء الأحد، في طريقه إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) عن نتنياهو قوله للصحفيين، مساء الأحد: "إن المتظاهرين يتعاونون مع أعداء بلاده مثل إيران ومنظمة التحرير الفلسطينية".

واستبق المحتجون وصول موكب نتانياهو إلى مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب، باحتجاجات.

ووزعت مجموعات إسرائيلية ويهودية أميركية -رافضة لقوانين "الإصلاح القضائي"- دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لاحتجاجات قبالة الفندق الذي سيقيم فيه نتانياهو في نيويورك.

وأشارت الدعوات، إلى أنه سيتم تنظيم احتجاج قبالة مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، بالتزامن مع إلقاء نتانياهو خطابه أمام الجمعية العامة.

ويستهل نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية بزيارة إلى ولاية كاليفورنيا للقاء مالك منصة "إكس" إيلون ماسك، ثم يغادر إلى نيويورك التي يمكث فيها من الثلاثاء حتى الجمعة.

ويبدأ برنامج الاحتجاجات، الثلاثاء، مع وصول نتانياهو إلى نيويورك وتستمر حتى، الجمعة، حينما يغادر عائدا إلى إسرائيل.