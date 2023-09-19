البابا يبحث السلام في أوكرانيا مع السفير الروسي الجديد لدى الكرسي الرسولي

التقى البابا فرنسيس سفير روسيا الجديد لدى الكرسي الرسولي إيفان سلطانوفسكي.

وأشار الفاتيكان في بيان، إلى أن إيفان سلطانوفسكي، وهو دبلوماسي مخضرم، قدّم أوراق اعتماده إلى رئيس الكنيسة الكاثوليكية.

واوضح السفير الجديد إنه والبابا "ناقشا خصوصاً مهمة مبعوث البابا للسلام في أوكرانيا، الكاردينال ماتيو زوبي، الهادفة إلى حل بعض المشاكل الإنسانية"، وأكد أنهما اتفقا على "مواصلة حوار صادق ومفتوح مع الكرسي الرسولي، يقوم تقليدياً على الاحترام المتبادل".

وعيّن البابا الكاردينال زوبي، رئيس الكنيسة الإيطالية، على رأس بعثة سلام تهدف إلى وضع حد للنزاع في أوكرانيا. وفي هذا السياق، زار الكاردينال زوبي كييف وموسكو وبكين وواشنطن حيث التقى الرئيس جو بايدن.

وأطلق البابا فرنسيس نداءات عدة من أجل السلام في أوكرانيا، لكنها لم تؤدّ إلى نتائج ملموسة حتى الآن، كما يصلي باستمرار من أجل ضحايا النزاع.