اجتماع بين وزراء دول التعاون الخليجي وبلينكن في نيويورك بحث في مستجدات المنطقة

اعلنت وزارة الخارجية السعودية ان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله شارك اليوم، في الاجتماع الوزاري الخليجي الأميركي المشترك، بحضور وزراء دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78 بمدينة نيويورك.

واعلنت في بيان ان الاجتماع بحث في "سبل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج والولايات المتحدة بمختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".

كما تطرق الاجتماع إلى "أهمية توطيد التنسيق المشترك بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى استعراض جهود الجانبان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".