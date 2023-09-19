شكرا لقرائتكم خبر عن متمردون يسيطرون على قواعد عسكرية في مالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو - رويترز

اشتعل قتال جديد بين جيش مالي، ومتمردي الطوارق في شمال البلاد، الأحد، إذ أعلن المتمردون أنهم سيطروا على قاعدتين للجيش في بلدة ليري بوسط البلاد.

ويقاتل تحالف المتمردين، الذي يطلق عليه اسم «تنسيقية حركات أزواد»، الجيش منذ أغسطس/ آب الماضي، في صراع اندلع لأسباب منها رحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. لكن تصاعدت الاشتباكات مع سعي الجانبين إلى السيطرة على الأراضي في وسط الصحراء وشمال البلاد، مع انسحاب القوات الأممية.

وفي الأسبوع الماضي، قالت «تنسيقية حركات أزواد»، التي شكلها الطوارق شبه الرحل، إنها هاجمت أربعة مواقع للجيش حول بلدة بوريم، ولاذت بالفرار بمركبات وأسلحة وذخائر. وتقع ليري على بعد نحو 500 كيلومتر غربي بوريم.

وقال المتحدث باسم التنسيقية محمد المولود رمضان: «سيطرت التنسيقية على المعسكرين في ليري».

وأعلن الجيش المالي الأحدـ أن هجوماً وقع في ليري، وأن الرد جار دون تقديم تفاصيل.

ويشكو الطوارق منذ فترة طويلة من إهمال الحكومة، ويطالبون بالحكم الذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم «أزواد».

وسيطرت جماعات متشددة على انتفاضة الطوارق في عام 2012، وواصلت مهاجمة المدنيين والجيش.

ووقع المتمردون اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2015. لكن التوترات عادت إلى الظهور منذ أن عزز الجيش سلطته في انقلابين في عامي 2020 و2021.