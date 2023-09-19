انت الان تتابع خبر واشنطن تكشف تفاصيل تخص "طائرتها المفقودة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت العضو في مجلس النواب الأمريكي نانسي مايس أن العسكريين الأمريكيين حتى الآن لا يعرفون مكان طائرة "إف 35" المفقودة في ولاية كارولينا الجنوبية منذ يوم الأحد.



وذكرت النائبة، أنها عقدت لقاء مع ممثلي قوات مشاة البحرية الأمريكية بشأن حادث فقدان الطائرة، لكن العسكريين لا يمتلكون أي معلومات عنها.

وكتبت النائبة على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "لا يعرف أحد ما إذا كانت طائرة "إف 35" موجودة في الأجواء أو تحت الماء".



وتستمر السلطات الأمريكية في البحث عن طائرة "إف 35" التي فقدت يوم الأحد 17 سبتمبر، حيث تمكن الطيار من القفز بمظلته ونجا من التحطم المحتمل للطائرة في المنطقة القريبة من البحيرات شمالي مدينة نورث تشارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية.