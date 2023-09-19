برلمانى يشيد بقرار الأوقاف برفع بدل مقارئ الجمهور 100% بشمال سيناء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

ثمن الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، قرار وزارة الأوقاف برفع مكافأة بدل التحفيظ للأئمة والمحفظين المعتمدين بشمال سيناء من (600) جنيه إلى (1000) جنيه بنسبة 75% وبدل مقارئ الجمهور من (200) جنيه إلى (400) جنيه بنسبة 100% بدءًا من أكتوبر المقبل 2023م.

ووجه "سليم"، التحية إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على القرار، مشيداً بجهود الوزارة في تنظيم العديد من القوافل الدينية بجميع مراكز ومدن وقرى محافظة شمال سيناء.

وأشاد البرلماني، بالمستوى العلمي والثقافي رفيع المستوى للأئمة والدعاة والواعظات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن وزارة الأوقاف حققت نجاحات كبيرة ومبهرة في تطوير وتحديث المساجد على مستوى الجمهورية، ولم يصبح دور المساجد على اداء الصلوات فقط وإنما أصبحت مراكز اسلامية وثقافية تؤدي رسالة في غاية الأهمية في كل القضايا والملفات المجتمعة.

وأكد أن دور المساجد في مواجهة الأفكار التكفيرية والمتطرفة أصبح يحظى بتقدير واحترام كبيرين من الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.