نشرة التعليم| اتفاقية لإنشاء 100 مدرسة ألمانية جديدة.. و85 مليون دولار دعم للجامعة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر كامل:

كشف السفير المصري في برلين خالد جلال تفاصيل إنشاء 100 مدرسة ألمانية جديدة في مصر، كما حصلت الجامعة الأمريكية على 85 مليون دولار دعم.

ومن خلال التقرير التالي نرصد أهم الأخبار والأحداث الخاصة بالتعليم والتي جاءت على النحو التالي:

السفير المصري في برلين: اتفاقية لإنشاء 100 مدرسة ألمانية في مصر مثل اليابانية

أكد السفير خالد جلال، السفير المصرى بألمانيا، على عمق العلاقات المصرية الألمانية، وأوجه التعاون المشترك، حيث تطورت العلاقات المصرية الألمانية، واتسع نطاق التعاون الثنائي بشكل لا يقتصر على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية والعلمية والثقافية فحسب

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تفاصيل برنامج الأمن السيبراني ببرامج الدراسات العليا بحاسبات حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تسعى لطرح مجموعة من برامج الدراسات العليا المتميزة التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل والمستجدات في مجالات البحث العلمي ذات الصلة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحيث يكون خريج الدراسات العليا قادر على المنافسة على المستوى العالمي وفى ذات الوقت تثري الأبحاث التي تنتجها الجامعة المجتمع المحلى والعالمي بحلول تطبيقية

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تخطيط عمراني القاهرة" تحصل على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بالجامعة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز في البحث العلمي.

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الجامعة الأمريكية تحصل على 85 مليون دولار منحة لتطوير التعليم العالي في مصر

حصلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة على منحة يبلغ قدرها 85 مليون دولار وهي ثاني أكبر منحة في تاريخها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

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التسجيل مستمر.. رابط تسجيل رغبات طلاب مدارس ستيم والنيل بالتنسيق الحكومي

يستمر مكتب التنسيق الإلكتروني تلقي تسجيل رغبات طلاب الثانوية الحاصلين عليها من مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا.

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