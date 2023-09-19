بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأميركا تدعو إيران للتراجع عن منع مفتشين دوليين من العمل

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك إيران إلى التراجع عن قرارها بمنع "عدد" من مفتشي الأمم المتحدة من العمل بالبلاد.

واشارت الحكومة البريطانية في بيان، الى انه "يجب على إيران أن تتراجع فورا عن إلغاء تعيين المفتشين وأن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمكينها من تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي تماما".

واوضح البيان المشترك أن "إيران تواصل توسيع أنشطتها النووية. وهي الآن تعرقل بشكل متعمد التخطيط والتنفيذ الطبيعي لأنشطة الوكالة في التحقق والمراقبة".

وأضاف: أن "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ستواصل الدعم القوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وللنظام الدولي للتحقق من الضمانات".