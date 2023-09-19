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ترند اليوم| انطلاق الدوري المصري ووفاة والدة إسلام إبراهيم ونظام iOS 17

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محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات التريند خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكان من بينها ، الذي انطلقت أولى مبارياته أمس الإثنين.

الدوري المصري

الدوري المصري الجديد

افتتاح الدوري المصري.. طلائع الجيش يفوز على البنك الأهلي بهدفين

انطلاق قطار الدوري المصري الجديد بمواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلي

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رسميا.. الزمالك يفقد زيزو في مواجهة بيراميدز لهذا السبب

نظام iOS 17

نظام 7

8 مزايا جديدة في نظام iOS 17.. وقائمة هواتف آيفون التي ستحصل عليه

الفنان إسلام إبراهيم

اسلام ابراهيم

وفاة والدة الفنان إسلام إبراهيم بعد صراع مع المرض

موعد ومكان تشييع جنازة والدة الفنان إسلام إبراهيم

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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