محمد اسماعيل - القاهرة - عميدة تمريض القاهرة: مؤتمر الكلية السنوي أوصى بإعداد مشروعات تنموية مستدامة

كتب- عمر كامل:

قالت الدكتورة فاطمة عابد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة قصر العيني إن توصيات المؤتمر العلمي السنوي للكلية تضمنت نشر ثقافة التنمية المستدامة داخل الكلية، والتوجة نحو إعداد وتنفيذ مشاريع بحثية عن التنمية المستدامة.

وأضافت عبيد خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن التوصيات تضمنت أيضا إدارج مفهوم التنمية المستدامة في البرامج التعلمية، والاستمرارية في استخدام أساليب التعليم والتعلم التكنولوجية من خلال المنصات التعليمية التكنولوجية.

وأكدت عميدة كلية التمريض على ضرورة تعزيز تفعيل التحول الرقمي داخل إدارات الكلية.

وأشارت إلى أن أوراق العمل التي تقدمت خلال المؤتمر تناولت تطبيق أسس التنمية المستدامة في مهنة التمريض وتفعيل دور البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.