شكرا لقرائتكم خبر عن 4 التزامات على حائز الحيوانات الخطرة.. إخطار السلطة حال هروب الحيوان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط قانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، التزامات على حائز الحيوانات الخطرة سواء فيما يتعلق بتوفير الرعاية البيطرية لها أو غيرها.

ونصت المادة 5 من القانون علي: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة ، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادها من السلطة المختصة.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

وحددت المادة الـ6 من القانون 4 الالتزام لحائز الحيوانات الخطرة، إذ نصت علي :"يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية :

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .

3- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .

4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.