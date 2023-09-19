غروسي: نأمل أن تعيد إيران النظر في قرار سحب اعتماد مفتشينا داخل منشآتها النووية

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن أمله في أن تعيد إيران النظر في قرارها بشأن سحب اعتماد مفتشي الوكالة داخل منشآتها النووية.

وأشار غروسي في تصريح لـ "سبوتنيك" رداً على سؤال حول قرار إيران سحب اعتماد مفتشي الوكالة داخل منشآتها النووية، إلى "أننا نأسف لذلك. أنا حقاً لا أفهم هذا الأمر. لا أستطيع فهم من المستفيد من هذا الأمر، فإيران تحتاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية كي تقدم التطمينات اللازمة بأن برنامجها النووي يستخدم لأغراض سلمية، ونحن نقوم بذلك من خلال مفتشينا".

وأوضح أنه "إذا قمنا بتحديد عدد المفتشين، سيصبح من الصعب بالنسبة لي القيام بعملي، ولهذا آمل حقاً أن يعيدوا النظر في هذا القرار".