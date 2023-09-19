أردوغان: الخطوات التي اتخذتها السويد للمصادقة على عضويتها في الناتو ليست كافية

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الخطوات التي اتخذتها السويد للمصادقة على عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ليست كافية.

وفي مقابلة مع قناة "بي بي إس" الأميركية، أوضح أنه "كي يتم التصديق على عضوية السويد في الناتو، يتعين على السويد بالطبع أن تفي بالتزاماتها. يجب وقف مظاهرات وأنشطة المنظمات الإرهابية في شوارع ستوكهولم فورا، لأنه من المهم جدا بالنسبة للشعب التركي أن يرى ذلك يحدث بالفعل".

واعتبر أنه "يبدو أن السويد قامت بتغيير بعض التشريعات، لكن هذا ليس كافيا".