سلطات تايوان احتجزت سفينة صيد صينية لدخولها مياه الجزيرة "بشكل غير قانوني"

احتجز خفر السواحل التايواني، سفينة صيد صينية، بدعوى دخولها المياه التايوانية "بشكل غير قانوني".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أن "خفر السواحل أعلن يوم الاثنين احتجاز سفينة صيد صينية واحتجاز طاقمها لدخولها المياه التايوانية بشكل غير قانوني".

وأوضحت الوكالة أن طاقم سفينة الصيد الصينية تجاهل عددًا من التحذيرات التي أطلقها خفر السواحل التايواني قبل احتجاز السفينة.

وتعتبر سلطات الصين تايوان جزءا من أراضيها، حيث يزداد التوتر بشأنها وتؤكد الصين أنها تسعى لإعادتها الى السيادة الصينية، ولا تستبعد في ذلك استخدام القوة.