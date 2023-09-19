الرئيس التونسي: من يأتينا من الخارج ليراقبنا فهو غير مرغوب فيه ولن يدخل أرضنا

علق الرئيس التونسي قيس سعيّد على ما تم تداوله منذ أيام حول رفض تونس السماح لوفد من البرلمان الأوروبي دخول أراضيها في مهمة لفهم الوضع السياسي، موضحا "بعض القنوات الأجنبية تحاول تلقيننا بعض الأخبار وكان عليهم الاهتمام بأوضاعهم ومن يتحدثون عن حرية الصحافة والتعبير عليهم أن يطلعونا على أوضاعهم في بلدانهم".

ولفت الى انهم "يوجهون الاتهامات وكأنهم حلوا محل النيابة العمومية فليكفوا عن التدخل في شؤوننا لأننا لم نتدخل في شؤونهم. ليكفوا عن الحديث عن بعثات قادمة إلى تونس لتتفقدنا وكأننا تحت الاستعمار وتحت الوصاية.. وإن شاؤوا فسنرسل بدورنا بعثات تفقد إلى بلدانهم".

واكد أن "من يأتينا من الخارج ليراقبنا فهو غير مرغوب فيه ولن يدخل أرضنا"، معربا عن "استغرابه الحديث عن بعثات قادمة إلى تونس للاطّلاع على الأوضاع"، لافتا الى اننا "يمكن أن نعاملهم بالمثل ونرسل ملاحظينا إلى انتخاباتهم أو نرصد تجاوزاتهم لهذا عليهم مراجعة مفاهيمهم..نحن نعمل في نطاق الشفافية أكثر منهم".