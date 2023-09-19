في صحف اليوم: الحلبي يطالب الدول المانحة بزيادة المبلغ الممنوح عن كل تلميذ نازح إلى 600 أو 400 دولار

حذّر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "نداء الوطن" خلال ورشة عن الواقع التربوي في المجلس النيابي، من أن التعليم الرسمي "في دائرة الخطر.

وكشف عن أن عدد التلاميذ السوريين في المدارس الرسمية ارتفع إلى مئتي ألف، ما يستدعي فتح مدارس جديدة لاستيعابهم، أي الحاجة إلى مزيد من الأموال.

ولفت إلى أنّه "بالنسبة إلينا يستدعي هذا الأمر أيضاً الطلب من الدول المانحة زيادة المبلغ الممنوح عن كل تلميذ من 140 دولاراً إلى ما كان عليه في السابق أي 600 دولار أو أقله 400 دولار أميركي. ومساواة لبنان بما هو ممنوح للتلميذ السوري في الأردن وتركيا أي 600 دولار".

بدورها، نقلت صحيفة "الأخبار" عنه من نفس الورشة ربطه افتتاح العام الدراسي الرسمي بتوفير الأموال، وطلب من السلطات تأمين بدلات إنتاجية مقبولة لنحو 63 ألفاً و450 أستاذاً في التعليم الأساسي والثانوي والمهني الرسمي كشرط أساسي لضمان عودتهم إلى الصفوف، متعهّداً، من جهته، بتولي التواصل مع روابطهم ولجانهم لحضّها على بدء عام دراسي بلا اضطرابات وبالحد الأدنى من الاستقرار، على أن تُحتسب البدلات المالية الشهرية وفق الحضور والتعليم اليوميَّيْن.

ولفت، بحسب صحيفة "الأخبار"، إلى أنّه "لا إقلاع للتعليم الرسمي قبل دفع الأموال من الخزينة، ولا سيما في ظل غياب الدعم الدولي المؤكد".