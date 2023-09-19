شكرا لقرائتكم خبر عن "400 مليون يورو" حزمة مساعدات ألمانية لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت ألمانيا حزمة مساعدات إضافية بقيمة 400 مليون يورو (427 مليون دولار)، إلى كييف.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لصحيفة (بيلد) الألمانية، قبيل اجتماع دولي لدعم أوكرانيا، "سنقدم إلى أوكرانيا المزيد من الذخيرة والمتفجرات وقذائف الهاون".

وأضاف: "ذلك لأن الذخيرة هي أكثر ما تحتاجه أوكرانيا في كفاحها الدفاعي ضد الحرب العدوانية الوحشية".

مساعدات شتوية

تابع بيستوريوس: "إلى جانب ذلك، سنقدم أيضًا المركبات المدرعة وأنظمة إزالة الألغام، ومع قرب حلول فصل الشتاء، سنرسل أيضًا الملابس ومولدات طاقة والحرارة للتدفئة.

وتأتي ألمانيا بعد الولايات المتحدة كأكبر داعمة لأوكرانيا، وحسب بيانات الحكومة الألمانية، وصل إجمالي المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا المعلنة في شهر يونيو العام الحالي إلى 16.8 مليار يورو.