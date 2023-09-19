مقتل مواطن عماني في القاهرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أعلنت سفارة سلطنة عمان في القاهرة مقتل مواطن عماني في شقته بمصر.

وقالت السفارة في بيان لها عبر صفحتها على موقع “إكس” إنها تلقت صباح اليوم الاثنين خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة، وعلى إثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث.

وأعربت السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول إلى العدالة. ‏

في سياق متصل شكلت أجهزة الأمن المصرية فريق بحث مكثف لكشف ملابسات الحادث والوصول للجناة، وحسب التحريات فإن المواطن العماني عثر عليه مقتولا في شقته بمنطقة المهندسين بالجيزة وبه طعنات متفرقة في جسده.

ويعمل رجال الأمن على تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال الجيران ومعارف القتيل للتوصل إلى هوية الجناة وسبب ارتكابهم الجريمة.