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القوات الأوكرانية تضرب مواقع عسكرية روسية 9 مرات خلال 24 ساعة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، نفذت القوات الجوية 9 ضربات على مجموعات من القوة البشرية والمعدات التابعة للجيش الروسي.

 

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الهيئة قولها – في بيان لها – “إن القوات الصاروخية والمدفعية أصابت مجموعتين من القوة البشرية والأسلحة الروسية و3 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و19 من نظم المدفعية ونقاط المراقبة”.

 

وأضاف البيان أن الجيش الروسي استهدف مواقع للقوات الأوكرانية وأيضا البنية التحتية المدنية للمناطق المأهولة بالسكان، مما أثار الرعب لدى المدنيين.

 

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواصل القيام بعمليات دفاعية في شرق وجنوب البلاد، فضلا عن العمليات الهجومية في اتجاه ميليتوبول والعمليات الهجومية على محور باخموت، لتحرير الأراضي المحتلة تدريجيا والحصول على موطئ قدم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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