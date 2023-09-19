ارتفاع سعر صفيحتَي البنزين 12000 ليرة والمازوت 18000 ليرة والغاز 15000 ليرة

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وارتفع سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان 12000 ليرة لبنانيّة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 18000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 15000 ليرة. وأصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي: - بنزين 95 أوكتان: 1836.000 ليرة لبنانية. - بنزين 98 أوكتان: 1874.000 ليرة لبنانية. - المازوت: 1738.000 ليرة لبنانية. - الغاز: 938.000 ليرة لبنانية.

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